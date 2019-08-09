Новинка от компании realme

Относительно назначения четырёх камер в грядущих новинках realme рассказала, что они будут поддерживать съемку со сверхшироким углом, двукратным оптическим зумом, макросъемку и режим эксперта. Последний позволяет снимать с ручными настройками. Представители бренда рассказали, что в наследнике realme X будет использоваться 64-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GW1 от Samsung.Производитель лишь показал их журналистам в защитных чехлах, не позволяющих разглядеть внешний вид устройств. Однако было объявлено, что это будут realme 5, realme 5 Pro и наследник realme X. Все три аппарата получат общую черту — основную камеру с четырьмя сенсорами. О стоимости новинки пока неизвестно.