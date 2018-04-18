Новинка смартфон Black Shark

2018-04-18, Автор - Мария Шмелева; [89]
Компания Xiaomi выпустила очень сильный по характеристике смартфон, с мощными данными. Для быстрого переключения между стандартным и игровым режимом имеется кнопка Shark. К девайсу можно присоединить геймпад с автономным питанием на 340 мАч (разработчики обещают 30 часов непрерывной работы). Shark Gamepad включает в себя триггер и джойстик и имеет совместимость с другими смартфонами.Емкость батареи Xiaomi Black Shark составляет 4000 мАч, есть возможность быстрой зарядки. Устройство весит 190 граммов, его габариты 161,6 х 75,4 х 9,25 мм.Экран «Черной акулы» имеет размер 5,99 дюйма по диагонали, его разрешение 2160 х 1080 пикселей, то есть соответствует стандарту Full HD+. Сканер отпечатков пальцев совмещен с кнопкой Home на дисплее. Основная камера имеет два оптических модуля 12 МП и 20 МП. Камера для селфи-снимков получила достойные 20 МП разрешения.Электронная схема устройства собрана на базе мощного мобильного чипа Snapdragon 845 от Qualcomm. В качестве ОС выбрана последняя версия Android «Oreo». В зависимости от конфигурации девайс может иметь 6 ГБ либо 8 ГБ ОЗУ, объем внутреннего флэш-массива тоже можно выбрать – 64 ГБ либо 128 ГБ.Стоимость смартфона составит 447 долларов.


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