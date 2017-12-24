Новинки Blackview P6000, P6000 Plus и P10000

Новость о Blackview раснеслась моментально. Модель Blackview P6000 Plus получит дисплей с более узкими рамками, а Blackview P10000, изготовленный в корпусе, покрытом с двух сторон стеклом, оснастят аккумулятором емкостью 10000 мА/ч.Устройство будет оснащаться двойной основной камерой с датчиками 21 и 8 Мп, лицевая камера будет 8-мегапиксельной.Аппарат будет изготовлен в металлическом корпусе, толщина которого составит 9,8 мм. Сообщается, что гаджет получит 5,5 дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1080 пикселей и чип Helio P25.