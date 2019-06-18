Новинки от Hisense

Модель Hisense F25 можно отнести к бюджетному диапазону, она предлагается за 6990 рублей. Электронная схема построена на 4-ядерном процессоре MediaTek MT6739. Экран имеет разрешение стандарта HD и размер диагонали 5 дюймов. Камера при этом содержит два блока оптики.Более доступная модель – Hisense Rock V, в основу которой положен процессор Qualcomm Snapdragon 439. Память представлена наборами 3 ГБ/32 ГБ и 4 ГБ/64 ГБ. Соответственно стоимость составит 12990 или 14990 рублей. При этом гаджет имеет весьма емкую батарею на 5200 мАч и дисплей на 6,2 дюйма.Девайс Hisense U30 получил весьма производительный процессор Qualcomm Snapdragon 675 и «дырявый» дисплей с размером диагонали 6,3 дюйма. Смартфон оснастили довольно мощной батареей на 4500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку. Стоимость новинки составит 6990 тысяч рублей.