Новинку ASUS ROG Phone 5 показали на фото

Сетевые источники опубликовали качественные фото представленных вчера геймерских смартфонов ASUS ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro и ROG Phone 5 Ultimate. На снимках можно рассмотреть одну из особенностей новинок – целых два интерфейса USB-C.

Напомним, что смартфоны оснащаются логотипом с настраиваемой RGB-подсветкой, топовой платформой Snapdragon 888, 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц, 111% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR, яркостью 800 кд/м2 и контрастностью 1 000 000:1, 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, от 128 до 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батареей на 6000 мАч, быстрой зарядкой на 66 Вт, селфи-камерой на 24 Мп, тройной основной камерой на 64 Мп, 13 Мп и 5 Мп. Также была представлена Pro-версия, которая отличается 18 ГБ оперативной памяти и монохромным OLED-экраном на задней панели.

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