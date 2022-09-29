Новинку Xiaomi Civi 2 уже продают со скидкой

Стильный смартфон Xiaomi Civi 2 был представлен всего два дня назад, но его уже предлагают приобрести со скидкой. Например, в официальном магазине Xiaomi на местной площадке Jingdong за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти просят 325 долларов, в то время как официальная рекомендованная цена составляет 335 долларов.

Напомним, что новинка оснащается корпусом толщиной 7,23 мм и массой 171,8 грамма, батареей ёмкостью 4500 мАч, сдвоенной селфи-камерой с модулями разрешением по 32 Мп (сенсоры Samsung S5K3D2, один сверхширик), тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766), 20 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, стереодинамиками и модулем NFC.