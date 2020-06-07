Новое обновление для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Китайская компания OnePlus продолжает работать над улучшением своих смартфонов. На этот раз разработчики OnePlus выпустили обновление для оптимизации и стабильности последних моделей смартфонов.

Новое обновление вышла с номером сборки OxygenOS 10.5.8 для OnePlus 8 и OxygenOS 10.5.10 для OnePlus 8 Pro. Обновление содержит в себе множество полезных улучшении, таких как: поддержка видеокодека H.265 (HEVC) и новый режим съемки камеры. Ещё разработчики поработали над оптимизации програмного обеспечения системы, улучшили работу сети, создание скриншотов и работу сканера отпечатков пальцев.
Комментарии и отзывы OnePlus 8 Pro
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