Новое обновление для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Китайская компания OnePlus продолжает работать над улучшением своих смартфонов. На этот раз разработчики OnePlus выпустили обновление для оптимизации и стабильности последних моделей смартфонов.

Новое обновление вышла с номером сборки OxygenOS 10.5.8 для OnePlus 8 и OxygenOS 10.5.10 для OnePlus 8 Pro. Обновление содержит в себе множество полезных улучшении, таких как: поддержка видеокодека H.265 (HEVC) и новый режим съемки камеры. Ещё разработчики поработали над оптимизации програмного обеспечения системы, улучшили работу сети, создание скриншотов и работу сканера отпечатков пальцев.