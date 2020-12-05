Новое обновление прошивки исправляет качество звука и проблемы Xiaomi Air 2 Pro TWS

Пользователи в Китае получили обновление прошивки для беспроводных наушников Xiaomi Air 2 Pro.

В новом обновлении больше внимания уделяется звуковым эффектам, шуму и отключению одного наушника.

Список изменений:

  • Оптимизация звуковых эффектов: громкость и нижний шум.
  • Решена проблема с снижением шума при переключении в игре.
  • Решена проблема, при которой нельзя использовать один наушник.
Обновление призвано улучшить снижение шума и проблемы со звуком в наушниках. Согласно отчету, он оптимизирует качество на более высоких частотах, сохраняя при этом меньший уровень шума при низком уровне громкости. Обновление также устраняет проблему снижения шума при переключении между режимами ANC и прозрачность, проблемы с отключением.
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