Nubia Alpha официально выйдет 8 апреля

Nubia Alpha - это уникальное устройство, обладающее всеми возможностями смартфона.

Вы можете следить за своей физической подготовкой, управлять звуком и уведомлениями, как и другие умные часы, но Nubia Alpha отличается тем, что этот гаджет может совершать звонки, фотографировать и делать практически все, что может ваш телефон. Nubia планируется выпустить данное устройство 8 апреля в Китае на всех основных платформах электронной коммерции.

Характеристики устройства включают в себя процессор Snapdragon Wear 2100, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 500 мАч и имеет примитивный контактный разъем для зарядки. Датчик камеры 5MP f/2.2 находится на передней правой стороне, рядом с ним расположен модуль датчика со всеми кнопками. Устройство работает на специальном программном обеспечении Android.