Nubia Red Magic 3s выходит на мировой рынок

Компания Nubia подтвердила, что Red Magic 3s с чипсетом Snapdragon 855+ и впечатляющими характеристиками, прибывает на мировую арену и будет иметь немного более высокую цену в $ 479 за тот же вариант 8/128 ГБ в Eclipse Black и Mecha Silver.

Смартфон имеет дисплей с частотой 90 Гц и 6,65-дюймовую панель AMOLED и 48 МП камеру с сенсором Sony IMX586. Он способен снимать видео 8K со скоростью 15 кадров в секунду и имеет хранилище UFS 3.0. Устройство поставляется в двух вариантах - один с вентилятором, другой с жидкостным охлаждением.

Nubia Red Magic 3s доступен в трех цветах - черном, серебристом и градиенте от красного к сине-фиолетовому. Последний будет продаваться только с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти за $ 599.