Nubia Red Magic 5G будет представлен 12 марта

В марте состоялись несколько интересных выпусков смартфонов в Китае. Ожидается, что Oppo Find X2, Redmi K30 Pro, Black Shark 3 и Nubia Red Magic 3 стартуют в течении этого месяца.

Смартфон будет представлен 12 марта. ZTE будет использовать процессором Qualcomm Snapdragon 865. Оперативная память 16 Гб и 512 Гб встроенной памяти. Nubia Red Magic 5G будет иметь экран разрешением 1080p с частотой обновления экрана 144 Гц. Смартфон оснащен мощным аккумулятором на 4400 мАч, с беспроводной зарядкой 55 Вт.

Охлаждать это устройство будет встроенный вентилятор, который вращается со скоростью до 15 тысяч оборотов в минуту. Тесты в программе AnTuTu показали ошеломительный результат 6,33,724. Стоимость смартфона в максимальной комплектации может достигать свыше 800 долларов.