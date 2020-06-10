Nubia Red Magic 5G получит версию на 16 ГБ ОЗУ

Пару недель назад компания ZTE выпустила в продажу прозрачную версию флагмана Nubia Red Magic 5G Deuterium Transparent Edition, которая вскоре была распродана. Сегодня стало известно, что китайский производитель готовит новую версию этой модели, которая будет оснащаться 16 ГБ оперативной памяти. Выход этой версии запланирован уже на 14 июня. Её цена составит 735 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой кадровой частоты 144 Гц, сенсорным слоем с частотой обновления 240 Гц, топовым чипсетом Snapdragon 865, вентилятором, вращающимся со скоростью 15 000 об/мин, флеш-памятью UFS 3.0, оперативной памятью нового поколения LPDDR5, тройной тыльной камерой на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 55 Вт, а также триггерами на боковой грани с частотой 300 Гц.