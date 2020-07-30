Nubia Red Magic 5S лидер AnTuTu

Смартфон Nubia Red Magic 5S установил рекорд по производительности в бенчмарке приложении AnTuTu набрав целых 659 586 баллов.

Это самый высокий бал за всю историю, ранее рекорд установил игровой смартфон Lenovo Legion, который набрал 648 871 балл.

Nubia Red Magic 5S это третьи по счету игровой смартфон компаний. За производительность смартфона Nubia Red Magic 5S отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus в паре с оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1.

Также смартфон оснащен экраном с частотой обновления изображения 144 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, а также игровыми кнопками с частотой опроса 320 Гц. Ещё разработчики компаний заявили, что они оптимизировали технологию быстрого чтения и записи, что позволило улучшить общую производительность системы.
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