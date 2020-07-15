Nubia Red Magic 5S получит SoC Snapdragon 865

Исполнительный директор бренда Nubia Ни Фей объявил о том, что смартфону Red Magic 5S быть. Очевидно, что перед нами более производительная версия вышедшего этой осенью Red Magic 5G, который оснащается чипсетом Snapdragon 865. Новинка же будет построена на более мощном процессоре Snapdragon 865 Plus с одним ядром Kryo 585 Prime с тактовой частотой до 3,1 ГГц, тремя ядрами Kryo 585 Gold с частотой 2,42 ГГц и четырьмя ядрами Kryo 585 Silver с частотой 1,8 ГГц. Скорее всего, от предшественника смартфону достанется тройная основная камера с главным модулем разрешением 64 Мп, подэкранный сканер отпечатков пальцев, батарея ёмкостью 4500 мАч и поддержка быстрой зарядки мощностью 55-Вт.

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