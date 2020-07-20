Nubia Red Magic 5S получит кнопки с частотой опроса 320 Гц

Руководитель компании Nubia Ни Фей поделился новыми подробностями об игровом смартфоне Nubia Red Magic 5S, который еще не был представлен официально. Итак, устройство получит новый дисплей с частотой обновления 144 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц и кнопками с частотой опроса 320 Гц. Все ради минимальных задержек во время игры.

Ранее сообщалось, что смартфон получит быструю флеш-память UFS 3.1, новую восьмиядерную платформу Snapdragon 865 Plus с одним ядром Kryo 585 Prime с тактовой частотой до 3,1 ГГц, тремя ядрами Kryo 585 Gold с частотой 2,42 ГГц и четырьмя ядрами Kryo 585 Silver с частотой 1,8 ГГц, до 16 ГБ оперативной памяти и встроенный вентилятор охлаждения.