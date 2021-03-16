Международный релиз Nubia Red Magic 6 состоится в апреле

Компания Nubia раскрыла дату международного релиза игровых смартфонов Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro – 9 апреля. В этот день новинки станут доступны для предзаказа, а 15 апреля стартуют розничные продажи. Первое время стандартный Red Magic 6 можно будет купить только в варианте с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а Red Magic 6 Pro – в версии с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Напомним, что главной особенностью новинок стал топовый процессор Snapdragon 888, 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 165 Гц, активная система охлаждения и поддержка проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт.