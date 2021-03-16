Международный релиз Nubia Red Magic 6 состоится в апреле

Компания Nubia раскрыла дату международного релиза игровых смартфонов Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro – 9 апреля. В этот день новинки станут доступны для предзаказа, а 15 апреля стартуют розничные продажи. Первое время стандартный Red Magic 6 можно будет купить только в варианте с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а Red Magic 6 Pro – в версии с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Напомним, что главной особенностью новинок стал топовый процессор Snapdragon 888, 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 165 Гц, активная система охлаждения и поддержка проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Комментарии и отзывы Nubia Red Magic 6
Обзоры:
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Новости:
Игровой смартфон Nubia Red Magic 6 получит 144-Гц экран

Босс компании Nubia Ни Фей заявил, что новый геймерский смартфон Nubia Red Magic 6 получит дисплей с реко...
OnePlus 9 Pro показался на промо-видео

Ожидается, что OnePlus запустит серию смартфонов OnePlus 9 уже совсем скоро, 23 марта. В преддверии запус...
Вскоре выйдет сразу несколько OnePlus 9

Как и в прошлом году, в сеть просочились обои, созданные для рабочего стола грядущей серии OnePlus 9. Вме...
Обзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантиейОбзор ASUS ROG Strix 750G 750W. Блок питания с 10-летней гарантией
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
Лучший видеорегистратор. VIPER D1 GPS, GPSЛучший видеорегистратор. VIPER D1 GPS, GPS
Обзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и МарусейОбзор Polaris PVCR 3300 IQ Home Aqua. Технологичный робот-пылесос с Алисой и Марусей
Обзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкойОбзор Cooler Master CK530 V2. Компактная механическая клавиатура с грамотной подсветкой
Redmi представила свой монитор...
Redmi представила свой мониторУ бренда Redmi от компании Xiaomi сегодня появился новый продукт — это первый монитор, который компания а...
Смартфон Samsung Galaxy S21+ засветился...
Смартфон Samsung Galaxy S21+ засветилсяВ сети появились первые качественные фотографии флагманского смартфона Samsung Galaxy S21+, официальный р...
Intel представила семейство процессоров ...
Intel представила семейство процессоров Intel представила семейство процессоров Intel Core S 11-го поколения для настольных систем. Новые процесс...
Представлен игровой смартфон iQOO Neo5 ...
Представлен игровой смартфон iQOO Neo5 Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью iQOO Neo5, который производитель позиционирует как...
Huawei зарезервировала чипы Kirin 9000...
Huawei зарезервировала чипы Kirin 9000Huawei выпустила процессор HiSilicon Kirin 9000, который является последним флагманским мобильным процесс...
Telegram получил новое обновление для им...
Telegram получил новое обновление для имПопулярное приложение для общения Telegram выпускает обновление для импорта истории чатов из других прило...
Номера моделей Galaxy M02 и Galaxy A02 р...
Номера моделей Galaxy M02 и Galaxy A02 рКомпания Samsung выпустила бюджетный смартфон под названием Galaxy M02s. Ожидается, что в ближайшие дни к...
Покупку Fitbit компанией Google могут за...
Покупку Fitbit компанией Google могут заПрошло больше года с тех пор, как Google объявил о своем намерении приобрести Fitbit, и для обеих компани...
Cooler Master представила кронштейн для ...
Cooler Master представила кронштейн для Cooler Master представила кронштейн для видеокарты Gpu Support Bracket Argb. Аксессуар обеспечивает подде...
Samsung Galaxy S20 FE обновили до One UI...
Samsung Galaxy S20 FE обновили до One UIКомпания Samsung выпустила обновление с фирменной оболочкой One UI 3.0 для смартфона Galaxy S20 FE. Помим...
Lenovo анонсировала обновленную серию но...
Lenovo анонсировала обновленную серию ноLenovo анонсировала серию ThinkPad X13 Gen 2 обновив его до новейших процессоров компании AMD и Intel. Кр...
Xiaomi опубликовала график первой партии...
Xiaomi опубликовала график первой партииВ декабре 2020 года Xiaomi анонсировала MIUI 12.5, преемника MIUI 12, который более легкий, быстрый и эфф...
Обзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторамиОбзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторами
Обзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANCОбзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANC
Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключениемОбзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие игровые наушники с беспроводным подключением
Обзор Hyundai MIO-HY051. Недорогая мини-печьОбзор Hyundai MIO-HY051. Недорогая мини-печь
Обзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушникиОбзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушники
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor