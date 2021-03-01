Nubia Red Magic 6 получит продвинутый дисплей

Компания Nubia Technology в лице её руководителя Ни Фея раскрыла очередные характеристики грядущих игровых смартфонов Nubia Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro. Итак, смартфоны получат небывалую частоту опроса сенсорного слоя – 500 Гц при касании одним пальцем и 360 Гц с несколькими пальцами. Максимальная частота обновления изображения составит 165 Гц, время отклика – 8 мс, охват цветовой палитры DCI-P3 – 100%.

Ранее сообщалось о восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G для мобильных сетей пятого поколения, двухкомпонентном аккумуляторе суммарной ёмкостью 4500 мАч и поддержке проводной зарядки мощностью 120 Вт. Официальный релиз смартфонов запланирован на 4 марта.