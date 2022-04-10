Nubia Red Magic 7 Pro дебютирует во всем мире 12 апреля

Nubia анонсировала флагманскую серию игровых смартфонов в начале этого года, в феврале, которая включает в себя две модели — Red Magic 7 и Red Magic 7 Pro. Базовая модель вышла на мировые рынки в марте, а глобальная презентация Red Magic 7 Pro назначена на 12 апреля.

Nubia Red Magic 7 Pro работает на Red Magic 5.0 на базе Android 12. Он оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем Full-HD+ с частотой дискретизации 960 Гц и частотой обновления экрана 120 Гц. Производительность обеспечивает SoC Snapdragon 8 Gen 1 в сочетании с чипом Red Core 1. Этот специальный игровой чип запрограммирован на выполнение таких задач, как улучшенные триггеры, низкая скорость отклика (7,4 мс), звук, вибрация и световые эффекты. В смартфоне есть системой охлаждения ICE 9.0 с RGB-вентилятором

Red Magic 7 Pro оснащен тройной задней камерой с основным 64-МП датчиком. 16-МП селфи-камера скрыта под экраном. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 135 Вт. Среди конфигураций 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 1 ТБ хранилища UFS 3.1.