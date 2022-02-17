Nubia Red Magic 7 оценен в 555 евро

Компания Nubia представила сегодня не только топовый геймерский смартфон Red Magic 7 Pro, но и немного упрощенный Red Magic 7. Новинку оснастили флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, отдельным процессором Red Core 1, 6,8-дюймовыми AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, яркостью 600 кд/м², частотой обновления 165 Гц и частотой дискретизации сенсорной панели 720 Гц, клавишами-триггерами с частотой опроса 500 Гц, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, активной системой охлаждения, аккумулятором на 4500 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки и предустановленной ОС Android 12 с надстройкой Red Magic 5.0.

Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти обойдется 555 евро, а вариант на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 680 евро. Продажи смартфона начнутся 10 марта.