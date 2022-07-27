Nubia Red Magic 7S Pro Hornet доступен для предварительного заказа

Nubia объявила о выпуске смартфона Red Magic 7S Pro Hornet. Новинка представлена в ограниченном количестве. Оценен Nubia Red Magic 7S Pro Hornet в 960 долларов.

Red Magic 7S Pro Hornet создан для фанатов трансформеров, в частности трансформера Бамблби. Смартфон основан на прозрачной версии Deuterium Front Transparent. В комплект поставки входит активно охлаждаемый задний зажим, зарядное устройство и кабель из нитрида галлия мощностью 165 Вт, теплопроводный защитный чехол, значок и зажим для SIM-карты.

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400 x 1080 пикселей с поддержкой частоты обновления до 165 Гц и частотой дискретизации касаний 720 Гц. Есть сканер отпечатков пальцев, который поддерживает мониторинг сердечного ритма. Основан смартфон на мобильной платформе Snapdragon 8+. В модели используется система охлаждения ICE magic со встроенными вентиляторами. Устройство получило основную камеру на 64 МП. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч.
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