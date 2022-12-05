Nubia Red Magic 8 Pro получит мощную зарядку в 165 Вт

Современного пользователя тяжело удивить просто производительным смартфоном, так как производительности на текущий момент хватает всем смартфонам без исключения. Даже представители среднего класса отлично справляются с видеоиграми, софтом и большим количеством вкладок в браузере. Соответственно, производителям приходится думать над более интересными нововведениями, которые позволят привлечь потенциального покупателя. И выбор чаще всего падает либо на дисплей, либо на камеры, либо на скорость зарядки. И разработчики Nubia Red Magic 8 Pro решили пойти именно по пути зарядки, так как логично, что делать мощную камеру для игрового смартфона никто не станет — в этом нет необходимости, так как целевая аудитория смотрит на другие преимущества.

Данный смартфон, если верить инсайдерам, должен получить достаточно продвинутую быструю зарядку мощностью 165 Вт, которая позволит достаточно шустро заряжать Nubia Red Magic 8 Pro между игровыми сессиями. Это на самом деле важный бонус, так как все мы понимаем, что играть на смартфоне придётся много, пользователь при этом довольно шустро будет потреблять проценты батареи. И если быструю зарядку не добавить, то можно будет смело говорить о различных преимуществах решения, но автономность и длительность зарядки все эти бонусы нивелируют в мгновение. Будем надеяться, что зарядка действительно будет реализована на такой внушительной мощности, что позволит не переживать о зарядке в целом.