Nubia Red Magic Mars будет поставляться с 10 ГБ оперативной памятью

Nubia Red Magic Mars скоро появится на рынке продаж смартфонов. Он оснащен чипсетом Snapdragon 845, также внедрена система под названием ICE это двойная тепловая трубка с конвекционным охлаждением.

В Nubia Red Magic Mars установлено до 10 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Однако базовая модель начинается с 6/64 ГБ. В телефоне работает на платформе Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой Red Magic OS 1.6. Дисплей 6-дюймовый с разрешением 1,080 x 2,160 пикселей. На боковой стороне телефона есть две сенсорные области, которые действуют как боковые кнопки.

Также можно отдельно приобрести совместимые игровые Bluetooth-контроллеры для удобного геймплея. Nubia Red Magic Mars поставляется с батареей на 3,800 мАч.