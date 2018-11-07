Nubia Red Magic с 10 ГБ ОЗУ

В сети появилась информация о новом смартфоне Nubia Red Magic, который создается специально для активных геймеров. Производитель решил, что потенциальному покупателю мало производительности, так что сюда поставили модуль оперативной памяти на 10 гигабайт, плюс процессор Qualcomm Snapdragon 845 и большой дисплей с высоким разрешением. Помимо этого, инженеры компании прислушались к мнению сообщества и добавили на боковые грани смартфона кнопки. Теперь вы можете играть в шутеры с максимальным удовольствием и комфортом. Стоимость новинки пока что не называют, но есть ощущение, что такого рода девайс будет довольно дорогим. А мы знаем, что пользователи не очень любят покупать смартфоны ZTE за большие деньги, особенно если учитывать, что гарантия очень сомнительная.