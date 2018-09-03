Nubia Red Magic станет мощнее

Некоторое время назад в продажу поступил смартфон Nubia Red Magic от компании ZTE, который понравился фанатам своим дизайном и возможностями. Устройство очень мощное и с большим дисплеем, так что проблем с производительностью в играх точно не будет, но в компании ZTE решили иначе. В ближайшем будущем компания выпустит в свет более производительную модель смартфона, которая понравится потенциальным покупателям еще большим набором функций. Правда, на самом деле и стандартной версии хватает за глаза — можно сражаться абсолютно в любых играх и получать от этого удовольствие. Будем ждать официального анонса новой версии смартфона и посмотрим на преимущества, которые там вскоре должны появиться. Да и на стоимость тоже не помешает посмотреть, уж больно она интересная.