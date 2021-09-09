Nubia RedMagic 6S Pro появился в продаже

Компания Nubia выпустила в китайскую продажу геймерский смартфон RedMagic 6S Pro, который был представлен пару дней назад. Цена на новинку стартует с 620 долларов в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Вариант с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 680 долларов. Самая дорогая версия – с прозрачным корпусом и 18/512 ГБ – стоит 990 долларов.

Напомним, что новинку оснастили флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 888+, 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 165 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 720 Гц, 8, 12, 16 или 18 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120-Вт, новой системой охлаждения ICE 7.0 на основе вентилятора со скоростью вращения 20 тысяч оборотов в минуту и RGB-подсветкой, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, а также предустановленной ОС Android 11 с надстройкой Red Magic 4.5.
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