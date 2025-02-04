Nubia V70 Max получит батарею на 6000 мАч

Компания Nubia объявила, что недорогой смартфон Nubia V70 Max будет официально представлен уже 15 февраля. Производитель подтвердил наличие 6,9-дюймового ЖК-экрана с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 12-нанометровой однокристальной системы Unisoc T606 с тактовой частотой до 1.6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP1, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 2 Мп (датчик глубины), селфи-камеры разрешением 8 Мп, операционной системы Android 15 с фирменной надстройкой MyOS 15 «из коробки», батареи ёмкостью 6000 мАч, поддержки 22,5-Вт быстрой проводной зарядки, а также корпуса в серой, розовой и зеленой расцветках соответственно.

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