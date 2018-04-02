Nubia Z18 Mini представят 11 апреля

Компания Nubia посредством тизера объявила о том, что смартфон Z18 Mini будет анонсирован 11 апреля этого года. Картинка намекает на то, что аппарат получит двойную камеру с разрешением 24 Мп. Остальные характеристики устройства не сообщаются, однако можно предположить, что новинку оснастят экраном с соотношением сторон 18:9.

Напомним, что его предшественник, nubia Z17 mini, был представлен ровно год назад. Его главной особенностью стала двойная основная камера с 13-Мп монохромным модулем и 13-Мп цветным модулем на базе сенсора Sony IMX258, системой оптической стабилизации изображения и возможностью записывать видео в разрешении 4K. Смартфон также оснастилии5,2-дюймовым Full HD-дисплеем, сканером отпечатков пальцев, 16 Мп фронтальной камерой, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 652 или Snapdragon 653, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятором на 2950 мАч с поддержкой быстрой зарядки, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC, а также ОС Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Nubia UI 4.0