Nubia Z18 mini официально анонсировали

Официально представлен мобильный телефон Nubia Z18 mini, который компания планирует продавать по достаточно адекватной стоимости в 290 долларов. Этого вполне достаточно для того, чтобы вы могли спокойно работать и не думать о том, что гаджет сильно ударил по семейному бюджету. При этом, хотя стоимость вполне демократичная, продукт обладает всеми необходимыми характеристиками — большой дисплей с FullHD+ разрешением и соотношением сторон 18:9, 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной. Имеется даже вариант на 128 гигабайт, который стоит 330 долларов, но мне кажется, что переплачивать 40 долларов, а это больше десяти процентов общей стоимости продукта, не стоит. Вполне можно докупить карту памяти, если вам этого объема будет недостаточно для комфортной работы и развлечений. Очень крутой смартфон.