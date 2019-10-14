Nubia Z20 с двумя экранами за 550 долларов уже в продаже

2019-10-14, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Nubia Z20; [62]
Новинка Nubia Z20 сегодня появилась на глобальном рынке и смартфон уже можно купить на официальном сайте производителя в Европе, США, Канаде, Австралии, Гонконге, Израиле, Японии, Сингапуре, Индонезии, Макао и на Тайване.

Официальная цена смартфона 550 долларов.

Nubia Z20 оснастили двумя AMOLED-дисплеями. Основной на 6.42 дюйма с разрешением 2340×1080p, а второй дополнительный на 5.1 дюйм с разрешением 1520×720p. Работает смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus в паре с батарей на 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 4.0. Также аппарат оснастили тремя модулями 48 Мп + 16 Мп + 8 Мп.

Комментарии и отзывы Nubia Z20
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