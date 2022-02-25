Nubia Z40 Pro оценен в 535 долларов

Бренд Nubia пополнил ассортимент флагманских смартфонов моделью Nubia Z40 Pro, которая среди прочего получила топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 8 Gen 1. Новинку также оснастили тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (сенсор Sony IMX787 оптического формата 1/1,3 дюйма, 35-мм оптикой со стабилизацией изображения), 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (5-кратный оптический зум), селфи-камеру на 16 Мп, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, яркостью до 1000 кд/кв.м, частотой обновления 144 Гц и 100% цветовой палитры DCI-P3, 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ ОЗУ и 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой 80-Вт зарядки, предустановленной ОС Android 12 с оболочкой MyOS 12. Цена базового варианта составляет 535 долларов.

Комментарии и отзывы Nubia Z40 Pro
Samsung Galaxy S22 Ultra показали в новой расцветке…
Samsung Galaxy S22 Ultra показали в новой расцветкеАвторитетный инсайдер Ice Univerce поделился очередной утечкой по смартфону Samsung Galaxy S22 Ultra – на…
Realme 9 Pro+ получит флагманскую камеру…
Realme 9 Pro+ получит флагманскую камеруСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme 9 Pro+, официальный релиз которого ожидаетс…
Moto Edge X30 с подэкранной камерой показали на фото…
Moto Edge X30 с подэкранной камерой показали на фотоВ сети появилось первое фото новой версии флагманского смартфона Moto Edge X30, которая отличается от обы…
В сеть утекли постеры Samsung Galaxy S22 Ultra…
В сеть утекли постеры Samsung Galaxy S22 UltraВ сеть утекли изображения флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra, официальный релиз которого сос…
Кастомный iPhone и бюст Илона Маска из расплавленной Tesla M…
Кастомный iPhone и бюст Илона Маска из расплавленной Tesla MКогда дело доходит до роскоши, Caviar обычно оглядывается назад: ее телефоны часто облицованы драгоценным…
Игровой смартфон Black Shark 4 Pro стал доступен в маркетпле…
Игровой смартфон Black Shark 4 Pro стал доступен в маркетплеНе так давно стартовали продажи нового смартфона Black Shark 4 Pro, занявший верхние строчки в рейтингах …
OPPO Reno7 Pro — самый тонкий среди всех телефонов Reno…
OPPO Reno7 Pro — самый тонкий среди всех телефонов RenoOPPO готова запустить серию Reno7 4 февраля. И в преддверии этого дня, в новом пресс-релизе, компания обс…
Смартфон Xiaomi 12X получит чипсет Snapdragon 870…
Смартфон Xiaomi 12X получит чипсет Snapdragon 870Сетевые источники приоткрыли завесу тайны над смартфоном Xiaomi 12X, который будет представлен 28 декабря…
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor