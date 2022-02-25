Nubia Z40 Pro оценен в 535 долларов

Бренд Nubia пополнил ассортимент флагманских смартфонов моделью Nubia Z40 Pro, которая среди прочего получила топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 8 Gen 1. Новинку также оснастили тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (сенсор Sony IMX787 оптического формата 1/1,3 дюйма, 35-мм оптикой со стабилизацией изображения), 50 Мп (сверхширик) и 8 Мп (5-кратный оптический зум), селфи-камеру на 16 Мп, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, яркостью до 1000 кд/кв.м, частотой обновления 144 Гц и 100% цветовой палитры DCI-P3, 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ ОЗУ и 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой 80-Вт зарядки, предустановленной ОС Android 12 с оболочкой MyOS 12. Цена базового варианта составляет 535 долларов.