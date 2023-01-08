Nubia Z50 China Red Rabbit Year Limited Edition показали на рендере

Компания Nubia опубликовала тизер смартфона Nubia Z50 China Red Rabbit Year Limited Edition, который будет отличаться от обычного издания красной расцветкой с изображением кролика. Официальный релиз новинки состоится 12 января. Тогда же будет объявлена цена и конфигурация памяти.

Напомним, что Nubia Z50 характеризуется сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX787, 35-мм объектив и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик с автофокусом), селфи-камерой на 16 Мп, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 1000 кд/кв.м., оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, ОС Android 13 с оболочкой MyOS 13, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.
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