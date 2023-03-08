Nubia Z50 Ultra показали на фото после анонса

В сети появились качественные фотографии представленного вчера флагманского смартфона Nubia Z50 Ultra. На снимках можно оценить, насколько действительно узкими оказались рамки вокруг дисплея. Сама Nubia называет новинку «первым полноэкранным смартфоном без отверстий и с крошечной рамкой». Также отметим наличие адаптера питания и чехла в комплекте поставки.

Напомним, что Nubia Z50 Ultra характеризуется 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1300 кд/кв.м, подэкранным сканером отпечатков пальцев с функцией определения ЧСС, подэкранной фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX787 и 35-мм оптика), 64 Мп (85 мм объектив и оптическая система стабилизации) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116°), флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4214 мм2.