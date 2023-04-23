Nubia Z50 подешевел до 365 долларов

Компания ZTE снизила цену на смартфон Nubia Z50, который на момент выхода в конце прошлого года был самым доступным смартфоном на базе флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Все версии устройства подешевели в Китае на 73 доллара. Теперь базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти можно приобрести за 365 долларов.

Напомним, что Nubia Z50 оснащается сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX787, 35-мм объектив и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальной камерой на 16 Мп, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м. и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, металлической боковой рамкой, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MyOS 13, батареей на 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.