Nubia Z60 Ultra Leading Version появился в продаже

Компания Nubia дала старт китайским продажам смартфона Nubia Z60 Ultra Leading Version, который был представлен несколько дней назад. Новинка оценена в 590, 645, 730 и 825 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ и 24 ГБ/1 ТБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

Смартфон оснастили 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1500 нит, ШИМ-регулировкой 2160 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX906 и OIS), 50 Мп (оптическая стабилизация) и 64 Мп (телефото с OIS), 12-Мп подэкранной фронтальной камерой, флагманским 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с тактовой частотой 3,4 ГГц, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 6000 мАч.
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