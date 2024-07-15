Nubia Z60 Ultra Leading Version показали на рендере

Компания Nubia раскрыла дизайн смартфона Z60 Ultra Leading Version, официальная презентация которого состоится уже 23 июля. Отметим оригинальный стиль тыльных панелей, уже привычное размещение модулей основной камеры и безрамочный дисплей с подэкранной фронтальной камерой. Ранее производитель подтвердил наличие защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, флагманской 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Advanced Edition с тактовой частотой до 3,4 ГГц и нового аккумулятора ёмкостью 6000 мАч с эффективностью, эквивалентной обычной батарее на 6300 мАч. Ориентировочная цена грядущей новинки пока держится в секрете.

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