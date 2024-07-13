Nubia Z60 Ultra Leading Version получит АКБ на 6300 мАч

Компания Nubia раскрыла подробности о смартфоне Z60 Ultra Leading Version, который будет представлен 23 июля. Аппарат оснастят аккумулятором Nanhai ёмкостью 6300 мАч, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Advanced Edition с тактовой частотой 3,4 ГГц, двусторонней спутниковой связью, плоским безрамочным экраном с подэкранной селфи-камерой и функциями искусственного интеллекта.

Напомним, что оригинальный Nubia Z60 Ultra характеризуется процессором Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, подэкранной фронтальной камерой на 12 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор IMX800 с 35-мм объективом и оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с OIS) и 64 Мп (85 мм оптика с OIS), батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также рамкой из аэрокосмического металлического сплава.