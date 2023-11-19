Nubia Z60 Ultra получит огромную камеру? Фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился фотографией, на которой изображены два прототипа флагманского смартфона Nubia Z60 Ultra. Один из них выделяется огромным блоком тыльной камеры. По данным источника, Nubia тестировала камеру с дюймовым датчиком изображения Sony IMX989 и объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм. Ранее сообщалось, что Nubia Z60 Ultra будет основан на флагманской 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Другой особенностью смартфона станет подэкранная селфи-камера. Официальная презентация устройства ожидается в конце 2023 года.