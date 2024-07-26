Nubia Z60S Pro появился в продаже

Компания Nubia дала старт китайским продажам смартфона Nubia Z60S Pro, который был представлен три дня назад. За новинку просят 410, 455, 510 и 590 долларов в версиях с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Смартфон также оснащается 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,78-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, максимальной яркостью 1200 нит и ШИМ-регулированием 2160 Гц, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения Sony IMX906), 8 Мп (80-мм телеобъектив) и 50 Мп (ультраширик), АКБ ёмкостью 5100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и поддержкой двусторонней спутниковой связи.
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