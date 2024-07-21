Nubia Z60s Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nubia Z60s Pro, который будет официально представлен уже 23 июля. Бенчмарк подтвердил наличие прошлогоднего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой до 3,19 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 2045 и 5650 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Ранее сообщалось, что Nubia Z60s Pro оснастят поддержкой спутниковой связи и тройной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Sony IMX906 (поддержка оптической стабилизации), 50-Мп сверхшириком и 80-мм телеобъективом с OIS.
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