Nubia Z70 Ultra получит безрамочный дизайн

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал видео, на котором демонстрируется еще не представленный официально смартфон Nubia Z70 Ultra. Судя по всему, грядущая новинка установит новый рекорд по «безрамочности» экрана. Ранее стало известно, что в этом флагмане будет использоваться первый в мире экран с подэкранной камерой разрешением 1.5K. При этом зона камеры под дисплеем будет незаметна. Релиз Nubia Z70 Ultra ожидается уже в следующем месяце.

Этим летом ZTE представила смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Version, который оснащается 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1500 нит, ШИМ-регулировкой 2160 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX906 и OIS), 50 Мп (оптическая стабилизация) и 64 Мп (телефото с OIS), 12-Мп подэкранной фронтальной камерой, флагманским 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с тактовой частотой 3,4 ГГц, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 6000 мАч.

Foxconn наняла 50 тысяч сотрудников для сборки iPhone 16…
Специалисты из отрасли смартфонов уверены на сто процентов, что запуск смартфонов серии iPhone 16 состоит…
Золотой Huawei Mate XT от Caviar оценили в $15000 …
Компания Caviar представила люксовую версию складывающегося втрое смартфона Huawei Mate XT, который был п…
Google Pixel 9 Pro оценили в 1000 долларов …
Компания Google представила в рамках большой презентации флагманский смартфон Pixel 9 Pro, который основа…
Смартфон Realme GT7 Pro выпустят в ноябре …
Известный информатор Smart Picachu сообщил, что смартфон Realme GT7 Pro будет представлен уже в начале но…
DxOMark оценили камеру в iPhone 16 Pro Max…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры iPhone 16 Pro Max, который вчера…
Samsung Galaxy S25 не получит чип Exynos 2500…
Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Samsung представит …
Топовый смартфон Xiaomi 15 Ultra засветился в России …
В базе данных Евразийской экономической комиссии обнаружилось упоминание флагманского смартфона Xiaomi 15…
Смартфон Lava Blaze 3 5G оценили в 135 долларов …
Компания Lava пополнила ассортимент смартфонов моделью Lava Blaze 3 5G, которая основана на 6-нанометрово…
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
Новый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 UltraНовый Топ 1 в DxOMark. Обзор камер HUAWEI PURA 70 Ultra
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor