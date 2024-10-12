Nubia Z70 Ultra получит безрамочный дизайн

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал видео, на котором демонстрируется еще не представленный официально смартфон Nubia Z70 Ultra. Судя по всему, грядущая новинка установит новый рекорд по «безрамочности» экрана. Ранее стало известно, что в этом флагмане будет использоваться первый в мире экран с подэкранной камерой разрешением 1.5K. При этом зона камеры под дисплеем будет незаметна. Релиз Nubia Z70 Ultra ожидается уже в следующем месяце.

Этим летом ZTE представила смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Version, который оснащается 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1500 нит, ШИМ-регулировкой 2160 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX906 и OIS), 50 Мп (оптическая стабилизация) и 64 Мп (телефото с OIS), 12-Мп подэкранной фронтальной камерой, флагманским 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с тактовой частотой 3,4 ГГц, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 6000 мАч.