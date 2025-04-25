Nubia Z70S Ultra получит фотонабор со сменной оптикой

Компания ZTE объявила, что грядущий камерофон Nubia Z70S Ultra Photographer Edition получит богатый фотонабор. В него войдет чехол с ручкой для улучшенного хвата, кнопкой спуска затвора, двумя колёсиками для ручной настройки, горячий башмак и крепление для установки объективов. Последние предоставит компания Fotorgear. В набор войдут пять объективов с эквивалентным фокусным расстоянием от 8 мм и до 400 мм. Как это будет выглядеть, можно увидеть на официальных тизерах. Официальная презентация фотонабора и самого смартфона запланирована уже на 28 апреля 2025 года.