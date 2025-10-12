Nubia Z80 Ultra показали во всех расцветках

Компания ZTE объявила, что официальная презентация флагманского камерофона Nubia Z80 Ultra состоится 22 октября в Китае. Также производитель опубликовал множество изображений грядущей новинки в трех расцветках: Phantom Black, Condensed Light White и Starry Sky. Отметим дизайн с прямыми углами, двухступенчатую кнопку камеры и тумблер на разных гранях, а также уже фирменную подэкранную селфи-камеру.

Ранее сообщалось, что смартфон получит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, ультразвуковой дактилоскопический сенсор, батарею ёмкостью больше 7000 мАч, поддержку беспроводной зарядки, защиту от воды и пыли по стандарту IP68/69 и разъем USB 3.2.

