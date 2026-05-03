Nubia Z80 Ultra признан лучшим Android-смартфоном

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг лучших Android-смартфонов по версии пользователей. Лидером стал Nubia Z80 Ultra с результатом положительных отзывов 98,33%. Также в тройку вошли модели OPPO K13 Turbo 5G (98,21%) и OPPO Find X8 Ultra (95,29%). Любопытно, что в десятку лучших смартфонов лишь два актуальных флагмана – это как раз Nubia Z80 Ultra и HONOR Magic8.

Напомним, что Nubia Z80 Ultra имеет в своем оснащении 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c тактовой частотой 4,6 ГГц, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, композитную жидкометаллическую систему охлаждения с 3D-радиатором Ice Steel VC, 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1216:2688 точек, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (35-мм оптика и сенсор OmniVision Light Master 990 оптического размера 1/1,3 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископический телеобъектив с оптической стабилизацией), подэкранную 16-Мп селфи-камеру, АКБ ёмкостью 7200 мАч, а также поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 80 Вт соответственно.