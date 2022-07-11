Nubia представила игровой 27-дюймовый монитор Red Magic Gaming Display

Игровой монитор Red Magic построен на мини-светодиодной панели AUO второго поколения. Диагональ монитора составляет 27-дюймов, а разрешение 4К, частота обновления 160 Гц. Монитор поддерживает спецификации HDR1000, обеспечивает охват 99% цветового пространства DCI-P3 и 99% Adobe RGB. Реализована поддержка технологии AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync.
Есть два порта HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Игровой монитор можно использовать вместе PlayStation 5.
Стоимость и доступность монитора Nubia Red Magic Gaming Display не раскрыты.