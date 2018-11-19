Nubia представит RED MAGIC MARS 28 ноября

Компания Nubia ZTE объявила, что она официально представит Red Magic Mars 28 ноября на мероприятии в Шанхае.

Устройство будет работать на Snapdragon 845 с объемом памяти до 10 ГБ, память объемом 256 ГБ и включать в себя как жидкостное охлаждение, так и охлаждение воздуха, чтобы снизить температуру до 13,2 градусов и повысить производительность процессора до 70%. Появлявшиеся ранее результаты тестирования новинки в бенчмарке AnTuTu показали впечатляющий результат, лишь немного не дотянувший до 320 тысяч баллов.

Как и у Asus ROG Phone, на одном торце Red Magic Mars есть две сенсорные кнопки, которые можно использовать в качестве «курков». Производитель также обещает поддержку объёмного звучания и технологию «4D» — корпус будет вибрировать синхронно со спецэффектами в игре. Приблизительная цена 3888 юаней (36 900 рублей).