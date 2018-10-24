Nubia раскрывает функции своего будущего смартфона ZTE nubia X

В этом месяце суббренд ZTE nubia, объявил о выпуске своего следующего флагмана - двухэкранного nubia X. Компания выложила в сеть интернета список интересных функций данного смартфона.

Данный список был выложен на странице китайского сайта Weibo и был переведен через Google Translate, и вот что в нем написано: Почти 100% соотношение экрана к корпусу без выреза на передней панели; Режим защиты глаз; Селектор AI на задней панели устройства - возможно, в зависимости от вашего местоположения, погоды и т.д., телефон меняет «скин» на втором дисплее; Гибкий экран - на телефоне будет установлена ​​гибкая панель OLED, которая позволяет изогнуть ее по сторонам; Готовое к игре оборудование со ссылкой на PUBG Mobile; Технология зарядки по WiFi - да, это звучит еще более абсурдно, чем функция «Гибкий экран OLED». Насколько мы можем судить по переводу, телефон сможет заряжать беспроводное соединение через WiFi; И самое последнее это цена, говорится о том что данный смартфон будет стоить 1440 долларов, и это будет юбилейным смартфоном, так как 31 октября компания отметит 10 лет со дня основания.