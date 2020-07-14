Нужен ли чехол для Samsung Galaxy S20

Далеко не всегда пользователи, приобретающие флагманский смартфон, берут к нему еще и чехол, ссылаясь на то, что они хотят насладиться оригинальным дизайном, тонкостью и легкостью гаджета. Однако стоит понимать, что любой флагман со временем соберет на своем корпусе просто уйму различных царапин и это будет выглядеть довольно неприятно, особенно если вы гаджет уроните. Именно по этой причине, к примеру, чехол для Samsung Galaxy S20 является очень важным элементом, так как без него гаджет довольно быстро испортится, а покупателю нужно будет отдавать приличную сумму денег за ремонт устройства или замену важных комплектующих.Начнем с того, что на тыльной стороне смартфона расположена система из камер, которая довольно сильно выпирает за пределы корпуса. Из-за этого смартфон нельзя класть камерами вниз, так как гаджет будет постоянно «скакать» на столе, камера имеет шанс повредиться и так далее. Конечно, это неприятно, ведь камера в данном смартфона играет важнейшую роль, особенно если вы покупаете гаджет специально для функции зума. Но если устройство носить без защитного чехла, который уравновесит всю конструкцию, то спустя довольно короткий промежуток времени устройство перестанет выглядеть так уж привлекательно.

Также стоит сказать, что производитель сделал упор на большом дисплее, благодаря чему конечный результат оказался не шибко практичным. Да, устройство относительно легкое, тонкое и привлекательное, но любое падение устройства на пол приводит к тому, что пользователь просто теряет свой гаджет и отправляется в сервисный центр за ремонтом. Это не очень приятно, особенно если речь идет о замене дисплея, который стоит почти как треть нового гаджета. В этом плане приобретение чехла выглядит весьма разумным решением, так как пользователю необходимо носить устройство под защитой — иначе без ремонта не обойтись.Достаточно приобрести самый доступный чехол из пластика или силикона, чтобы устройство было под защитой. Да, никто не гарантирует, что при падении с высоты человеческого роста на бетон смартфон выдержит и не треснет, такого вам никто гарантировать не может при всем желании. С другой стороны, в кармане или на столе устройство будет получать заметно меньше царапин и сколов, так что спустя год или два продукт будет выглядеть весьма сносно. Настоятельно рекомендуем приобрести защитный чехол.