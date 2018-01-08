Nvidia анонсирует 65-дюймовый 4K дисплей с 120 Гц , HDR и g-sync

Nvidia анонсировала Big Format Gaming Displays, серию экранов с диагональю 65 дюймов с функциями, которые делают ее идеальной для игр, среди прочих, Acer, Asus и HP выпускают модели, и они включают в себя панели до Ultra HD, HDR и g-sync.В основе BFGD - новейшая технология G-SYNC HDR, которая синхронизирует частоту обновления 120 Гц дисплея с частотой игры в каждый момент времени. Эта технология G-SYNC Variable Refresh Rate обеспечивает высокочувствительный, плавный, без разрывов, захватывающий игровой процесс, не имеющий аналогов на любом дисплее такого размера.Кроме того, 4K HDR-дисплей имеет полноэкранную прямую подсветку, яркость 1000 нит и цветовую гамму DCI-P3 для достижения максимального визуального качества.