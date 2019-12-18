OLED-монитор ASUS ProArt PQ22UC появился в продаже

В магазине Amazon стартовали продажи портативного монитора ASUS ProArt PQ22UC, который был представлен еще в начале прошлого года. Цена монитора составляет внушительные 3950 долларов. Новинка характеризуется 21,6-дюймовой OLED-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, поддержкой HDR10, 10-битного представления цвета, 99% охватом цветового пространства DCI-P3, максимальной яркостью 330 кд/м2, контрастностью 1 000 000:1, временем реакции пикселя 0,1 м, двумя интерфейсами USB-C и одним micro-HDMI. Отмечается, что панели для ProArt PQ22UC изготавливает компания JOLED методом струйной печати.