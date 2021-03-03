OPPO A15s официально представлен в России

Компания OPPO объявляет о старте продаж нового устройства A серии: OPPO A15s. От OPPO A15 новинку отличает увеличенный объем памяти, а также улучшенная фронтальная камера. При этом от младшей модели A15s перенял мощный аккумулятор 4230 мА*ч с режимом суперэнергосбережения, тройную основную камеру с искусственным интеллектом, качественный экран и все необходимые современному пользователю функции.

В продаже смартфон будет доступен в официальном интернет-магазине OPPO, а также в магазинах партнеров компании: DNS, М-Видео, Ноу-Хау, МТС, Tele2, Билайн, Citilink, Ozon, Wildberries. Приобрести новинку можно будет и у региональных ритейлеров электроники и связи: RBT.ru, А-маркет, 05.ru, Максимус, Элекс.ру, izюм, Цифромаркет, MS.Phone, Летай, Мобильная связь.

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